Водная блокада захваченного Крыма: через несколько месяцев населению нечего будет пить

В Крыму запасов питьевой воды осталось до марта 2020 года / УНИАН

Через несколько месяцев жителям захваченного Россией Крыма нечего будет пить. Запасов питьевой воды для нужд населения хватит до марта 2020 года, заявил "вице-премьер правительства Крыма" Андрей Рюмшин.

"Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль", – отметил Рюмшин.

При этом чиновник уточнил, что введение ограничений в подаче воды для населения не планируется, сообщает Крым.Реалии.

В то же время депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что в скором времени регион будет полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами.В частности, 7 ноября в аннексированном Крыму открыли скважины с водой в Первомайском и Черноморском районе. До недавних пор в этих регионах не было водохранилищ, и обстановка с водой была достаточно напряженной. Теперь ситуация изменилась, и люди получат достаточное количество ресурса для своих нужд.Так вот, Бальбек в интеврью росСМИ отмечает, что те, кто отказывается верить в скорое преодоление полуостровом водной блокады, организованной Украиной, скоро убедятся в собственной неправоте: крымчане уже перешли в мощную контратаку."Пусть визжат наши оппоненты о якобы недостаточности мер — Крым будет снабжен водой, — и это всем пример!" — констатировал Бальбек, передает Федеральное агентство новостей.

Читайте такжеАннексия Крыма и конфликт на Донбассе: Меркель сделала громкое заявлениеНапомним, ранее сообщалось, в аннексированном Россией Крыму беспощадная осенняя засуха привела к пересыханию основных рек, которые питают водохранилища естественного стока полуострова.

"Водная проблема Крыма усугубляется с каждым годом. Пока российские власти спасают ситуацию с водоснабжением крымчан за счет артезианских вод, но и их ресурсы стремительно уменьшаются. В ноябре во многих населенных пунктах вода практически исчезла в колодцах и даже скважинах", – рассказал активист.

Информацию подтвердила гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.

"Основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока, пересохли, сказала гидролог. Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя)", - рассказала Охрименко.