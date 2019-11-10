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Водная проблема усугубилась: в аннексированном Крыму высохли главные реки

10 ноября 2019, 14:52

Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище - для водоснабжения Севастополя.

В Крыму высохли главные реки
В Крыму высохли главные реки / из соцсетей

В аннексированном Россией Крыму беспощадная осенняя засуха привела к пересыханию основных рек, которые питают водохранилища естественного стока полуострова.

"Водная проблема Крыма усугубляется с каждым годом. Пока российские власти спасают ситуацию с водоснабжением крымчан за счет артезианских вод, но и их ресурсы стремительно уменьшаются. В ноябре во многих населенных пунктах вода практически исчезла в колодцах и даже скважинах", – рассказал активист.

Информацию подтвердила гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.

"Основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока, пересохли, сказала гидролог. Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя)", - рассказала Охрименко.

При этом гидролог уточнила, что реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы

"Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в восточный Крым осуществляется из Тайганского (расположено рядом). В Счастливненском водохранилище (для снабжения большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды", – добавила Охрименко, передает Крым.реалии.

Читайте такжеВернуть воду в Крым: в России сделали неожиданное заявлениеНапомним, ранее сообщалось, в аннексированном Крыму, в городе Севастополь, высохло рукотворное озеро на Сахарной Головке, где ранее была мини ферма. Снимки иссякнувшего водоема опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Кроме того, крымский блогер продемонстрировала фотографию водоема, датированную 2013 годом.

"Это был искуственный водоём. Был хозяин, выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла "гавань" и вести бизнес стало невозможно (аренда, налоги, поборы и т. п.). Фото 2013 года, страдания в Украине", - сказано в сообщении.

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