В аннексированном Крыму исчезло озеро: фотофакт

В аннексированном Крыму, в городе Севастополь, высохло рукотворное озеро на Сахарной Головке, где ранее была мини ферма.

Снимки иссякнувшего водоема опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Севастополь. Озеро на Сахарной Головке. Уничтожено и брошено", — подписала фотографии блогер.

Кроме того, крымский блогер продемонстрировала фотографию водоема, датированную 2013 годом.

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"Это был искуственный водоём. Был хозяин, выращивал нутрий и разводил рыбу. Даже мини ферма была. Хорошее тихое местечко. Но пришла "гавань" и вести бизнес стало невозможно (аренда, налоги, поборы и т. п.). Фото 2013 года, страдания в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы.