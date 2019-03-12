Мертвые туши: в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы

12 марта 2019, 09:03

200 мертвых туш толстолобика и карпа начали гнить и вонять.

В киевском озере произошел мор рыбы / Скриншот

Русановское озеро в Киеве превратилось в свалку дохлой рыбы после того, как в озере произошел массовый мор.

При этом более 200 мертвых туш толстолобика и карпа начали гнить и вонять, а экологи уже взяли пробы воды для выяснения причины мора.

Местные жители обвиняют во всем строителей, которые через озеро уже второй год возводят мост, пишет ТСН.

"Мне 40 лет, за свою жизнь я такое наблюдаю впервые, говорят, духота, рыба задохнулась. При более сильных морозах и более толстом льде такого никогда не было. Они со своими цементными добавками, химия, бетон - это все попало в котлован, и они оттуда откачивают эту воду, откуда столько дохлой рыбы", - поведал житель Русановских садов Станислав Яблонский.

В свою очередь начальник отдела охраны окружающей среды КП Плесо Константин Мовчан подчеркнул, что происходят заморы в небольших водоемах в Киеве из-за маловодного года, малого снегозапаса и пониженного уровня грунтовых вод.

Напомним, ранее сообщалось о возможности техногенной катастрофы в Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев озеро рыба
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:13
И снова мимо кассы: эпопея с выходом IKEA на украинский рынок продолжается
09:03
Мертвые туши: в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы Видео
08:57
В чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значит мнение
08:56
И снова рука Кремля: курс доллара обвалился Видео
08:21
"Уверенности нет": Коболев предрек мрачное будущее газовому транзиту через Украину Видео
07:56
Зачем официальные аваковцы сталкиваются с аваковцами неофициальными? мнение
07:44
Стало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос Фото Видео
07:13
"Это чушь": Аваков высказался о беспорядках в Черкассах Видео
06:27
Нибиру нацелилась на тайное логово земных астрологов Видео
06:07
Плюсплюс представил серию книг-конструкторов "Моя творческая энциклопедия"
06:01
"Полный контроль": эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов
06:00
Путин "сходит с ума" и берет под контроль интернет и религию – CNN
05:48
Рекордное фиаско в роковую дату: что будет с курсом в Украине в ближайшее время Видео
05:33
Мокрый снег: кому грозит непогода во вторник и когда ждать потепления Видео
05:03
Трамп запросил у Конгресса $500 млн на борьбу со "злом" из РФ
04:44
"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж
04:39
Что стоит за дружбой Путина и Эрдогана
04:22
"Пластика изуродовала": Анна Седокова шокировала сеть внешним видом
03:40
Россия и Китай будут совместно производить 40-тонный вертолет
03:40
I wanna be your dog: Известная телеведущая засветила голое тело ради животных - опубликованы фото Фото
03:23
После выборов, Россия поменяет "газовую" политику в отношении Украины – Financial Times
02:59
Дикие приключения монашки: Алина Гросу представила новый клип Видео
02:51
Ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего
02:37
Как Украина реформирует военно-морской флот до 2035 года
02:14
Дуа Липа показала сочные ягодицы в бикини
02:04
Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub
01:49
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
01:36
Манафорт был агентом Украины, а не России – National Review
01:11
Украинцам пообещали рост средней зарплаты в 2019 году до 12 тысяч грн – при одном условии Видео
00:50
Вятрович намерен изменить даты основания Днепра и Одессы
00:29
Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей за бюджетные деньги
00:03
Названа официальная причина смерти вокалиста The Prodigy Флинта
11 марта, понедельник
23:38
"Совместная история": Maruv рассказала о своем фаворите на Евровидении Видео
23:13
Зеленский заявил о готовности работать под видеонаблюдением и озвучил опасения Видео
22:44
Финальная серия расследования Bihus.info: в хищениях в оборонке замешаны СБУ, ГПУ и НАБУ Видео
22:21
Коболеву напрочили сотни миллионов гривен дохода в 2019 году
22:02
Таисия Повалий Видео досье
21:50
В Харькове в агитации от Порошенко разместили любовный календарь и гороскоп
21:45
Названа зарплата вернувшегося в Реал Зидана
21:09
Нацбанк выпустили тираж посвященных томосу монет
20:43
Коррупция, эмиграция, война на Донбассе: Гриценко озвучил предвыборную программу
20:22
Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР
20:03
Зидан вернулся на пост тренера мадридского Реала
19:38
В Николаеве ураган швырнул дерево на маршрутку с пассажирами Видео
19:34
СБУ ответила Билецкому на обвинение в подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса
19:13
Полиция нашла угрожавшую Зеленскому женщину
18:58
"Прислали сюда десять девочек": Порошенко назвал митинг в Житомире проплаченным
18:37
Автор документальных фильмов о Клинтон и Обаме работает над фильмом о Тимошенко
18:36
В Москве экстренно госпитализировали Ланового: актер прокомментировал
18:35
МИД Австрии вызвал "на ковер" посла Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться