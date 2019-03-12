Мертвые туши: в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы

В киевском озере произошел мор рыбы / Скриншот

Русановское озеро в Киеве превратилось в свалку дохлой рыбы после того, как в озере произошел массовый мор.

При этом более 200 мертвых туш толстолобика и карпа начали гнить и вонять, а экологи уже взяли пробы воды для выяснения причины мора.

Местные жители обвиняют во всем строителей, которые через озеро уже второй год возводят мост, пишет ТСН.

"Мне 40 лет, за свою жизнь я такое наблюдаю впервые, говорят, духота, рыба задохнулась. При более сильных морозах и более толстом льде такого никогда не было. Они со своими цементными добавками, химия, бетон - это все попало в котлован, и они оттуда откачивают эту воду, откуда столько дохлой рыбы", - поведал житель Русановских садов Станислав Яблонский.

В свою очередь начальник отдела охраны окружающей среды КП Плесо Константин Мовчан подчеркнул, что происходят заморы в небольших водоемах в Киеве из-за маловодного года, малого снегозапаса и пониженного уровня грунтовых вод.

Напомним, ранее сообщалось о возможности техногенной катастрофы в Донбассе.