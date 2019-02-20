Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В районе линии соприкосновения на Донбассе существует рад объектов, которые из-за обстрелов могут стать эпицентром техногенной катастрофы.

Об этом заявил Петр Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН, передает УНИАН.

"Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы", - сказал Порошенко.

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По его словам, экологическая ситуация на Донбассе ухудшается, в частности, из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения воды.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что с февраля этого года российские военные применяют на Донбассе неизвестное лазерное оружие.

"С начала февраля противником начато использование пока что неустановленного образца оптических лазерных устройств, которые способны поражать органы зрения человека", - сказал Гуцуляк.