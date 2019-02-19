Россия применила на Донбассе неизвестное лазерное оружие

Лазерное оружие (иллюстрация)

С февраля этого года российские военные применяют неизвестное лазерное оружие на Донбассе.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские новости.

"С начала февраля противником начато использование пока что неустановленного образца оптических лазерных устройств, которые способны поражать органы зрения человека", - сказал Гуцуляк.

По его словам, устройства применяют прибывшие из Сирии российские военные, которые "усилили снайперские подразделения" боевиков.

8 февраля в районе пункта пропуска Станица Луганская боевики "ЛНР" применили против ВСУ лазерное оружие.

"До 4-х часов утра сегодня, начиная с 22.00, 8 февраля, в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось", - сообщили в Госпогранслужбе.