Стало известно о крупной экологической катастрофе под Киевом

В Белоцерковском районе Киевской области зафиксирован масштабный слив нечистот в реку Рось.

Как пишут активисты в Facebook, инцидент зафиксирован в пределах села Томиловка. Также в Сети опубликованы фото и видео сброса нечистот в реку.

Активисты вызвали на место происшествия полицию, после чего был сделан забор воды.

Также сообщается, что в Рось выходит труба большого диаметра, через которую спускаются канализационные воды из Белоцерковских очистных сооружений.

Якесь внутрішнє відчуття підсказало поїхати і подивитися, що відбувається у Томилівці, і чесно кажучи були вражені ? Жах((( Опубліковано Vladimir Verovskiy Вівторок, 5 березня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о возможности техногенной катастрофы в Донбассе.