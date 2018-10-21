В Крыму завод сбрасывает токсичные отходы в открытое море: опубликованы фото

Очевидцы происходящего уверяют, что вода издает очень неприятный запах.
В аннексированном Россией Крыму винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море.
"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!" – пишет об экологической катастрофе в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.
На опубликованных фото видно, что морская вода вследствие загрязнения химическими нечистотами превратилась в черную и, очевидно, зловонную жижу.
"В гавани так и пахнет. Хотели – причалили", "Спитометром проверяли? Может алкоголь там есть", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
Напомним, в Крыму жалуются на отсутствие туристов после закрытия фестиваля КаZантип.