В Крыму завод сбрасывает токсичные отходы в открытое море: опубликованы фото

Черное море покрылось грязной пленкой / Фото: Twitter/ RoksolanaToday&Крым.

В аннексированном Россией Крыму винный завод в населенном пункте Угловое сбрасывает отходы производства прямо в Черное море.

"Можно лакать прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!" – пишет об экологической катастрофе в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

На опубликованных фото видно, что морская вода вследствие загрязнения химическими нечистотами превратилась в черную и, очевидно, зловонную жижу.

"В гавани так и пахнет. Хотели – причалили", "Спитометром проверяли? Может алкоголь там есть", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

/ Фото: Twitter/ RoksolanaToday&Крым.

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

Напомним, в Крыму жалуются на отсутствие туристов после закрытия фестиваля КаZантип.