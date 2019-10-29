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Удары стихии: в 2020 году Украину накроют ураганы и наводнения – синоптик

29 октября 2019, 09:06

Зимой прогнозируется большая неустойчивость температуры, отметила Вазира Мартазинова.

Львов и вода 4
В Украине прогнозируются потопы и ураганы / Захид.нет

В 2020 году больших изменений погоды в Украине не будет, рассказала заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, предстоящая зима не будет холоднее, чем прошлогодняя, вместе с тем среднемесячные характеристики будут выше нормы 1961-1990 годов.

"Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег. Зима будет менее снежная, чем обычно", - пишет она в материале на Апострофе.

Синоптик подчеркнула, что похолодания не будут длительными: "В пределах 2-3, максимум 5 дней".

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВместе с тем она предупредила, что будущем году в Украине погода может преподнести "сюрпризы".

"Из-за изменений в глобальной циркуляции воздуха Украине стоит ожидать ураганы и наводнения. Самые сложные регионы - это Карпаты и Западная Украина. Но могут быть наводнения и в юго-восточных областях. При любых больших перепадах температуры - от тепла к холоду или от холода к теплу - всегда возникают синоптические стихийные ситуации", - отметила эксперт.

Она напомнила, что 2019 год был неординарный с точки зрения погоды - весна никак не могла кончиться и было очень много засухи.

"Вообще, можно сделать прогноз, что в следующем году будет то же, что и в этом", - добавила Мартазинова.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.

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