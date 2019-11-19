"Против НАТО и ЕС": в СНБО рассказали об российских испытаниях в Украине

НАТО / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов встретился с делегацией представительства НАТО в Украине во главе с главой Александером Винниковым. По словам секретаря СНБО, Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.

При этом Данилов заявил, что Россия отрабатывала кибератаки на Украине. По его мнению, такое поведение Кремля несет опасность для стран-членов НАТО и в Европе.

"В Украине Россия отрабатывает кибератаки, которые в будущем могут быть направлены против стран НАТО, Европейского союза", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

Также обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, материальную, техническую и консультативно-совещательную помощь, оказываемую Украине в рамках трастовых фондов НАТО.

Напомним, что мощная кибератака была осуществлена на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании, которая после аннексии Крыма Россией переехала на материковую Украину и вещает из Киева.