"Коп с Рублевки, украинская версия": одесситов вогнал в ступор полицейский Porsche Panamera

Porsche Panamera оказался реквизитом из фильма / Фото Facebook Dmytro Stupka

В Одессе наделал шума автомобиль премиум класса Porsche Panamera, стилизованный под полицейское патрульное авто. Видео с люксовым автомобилем на улице Одессы опубликовало Магнолия ТВ в Instagram.

"Полицейский Porsche Panamera?", - говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать необычный патрульный автомобиль: "У богатых жизнь иная", "Вот это поворот... Или просто в прикол кто-то", "Участковый Конча-Заспы", "Красиво жить не запретишь, но помешать можно".

В результате оказалось, что роскошная иномарка в полицейском окрасе используется на съемках нового украинского фильма. Об этом сообщил актер и продюсер Дмитрий Ступка в Facebook.

"Полицейский с Рублевки, украинская версия??!!", - с юмором прокомментировал пост Ступки Антон Шихненко.

Напомним, в центре Харькова произошла авария при участии патрульного автомобиля – в полицейский Toyota Prius влетела легковушка, двое правоохранителей получили травмы.