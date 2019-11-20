"Коп с Рублевки, украинская версия": одесситов вогнал в ступор полицейский Porsche Panamera

Украинцы зря возмущались. На самом деле Porsche Panamera оказался игровым транспортом на съемках фильма.
В Одессе наделал шума автомобиль премиум класса Porsche Panamera, стилизованный под полицейское патрульное авто. Видео с люксовым автомобилем на улице Одессы опубликовало Магнолия ТВ в Instagram.
"Полицейский Porsche Panamera?", - говорится в подписи к видео.
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать необычный патрульный автомобиль: "У богатых жизнь иная", "Вот это поворот... Или просто в прикол кто-то", "Участковый Конча-Заспы", "Красиво жить не запретишь, но помешать можно".
В результате оказалось, что роскошная иномарка в полицейском окрасе используется на съемках нового украинского фильма. Об этом сообщил актер и продюсер Дмитрий Ступка в Facebook.
"Полицейский с Рублевки, украинская версия??!!", - с юмором прокомментировал пост Ступки Антон Шихненко.
Напомним, в центре Харькова произошла авария при участии патрульного автомобиля – в полицейский Toyota Prius влетела легковушка, двое правоохранителей получили травмы.