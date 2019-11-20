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"Коп с Рублевки, украинская версия": одесситов вогнал в ступор полицейский Porsche Panamera

20 ноября 2019, 08:52

Украинцы зря возмущались. На самом деле Porsche Panamera оказался игровым транспортом на съемках фильма.

Porsche Panamera оказался реквизитом из фильма / Фото Facebook Dmytro Stupka

В Одессе наделал шума автомобиль премиум класса Porsche Panamera,  стилизованный под полицейское патрульное авто. Видео с люксовым автомобилем на улице Одессы опубликовало Магнолия ТВ в Instagram.  

"Полицейский Porsche Panamera?", - говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать необычный патрульный автомобиль: "У богатых жизнь иная", "Вот это поворот... Или просто в прикол кто-то", "Участковый Конча-Заспы", "Красиво жить не запретишь, но помешать можно".

В результате оказалось, что роскошная иномарка в полицейском окрасе используется на съемках нового украинского фильма. Об этом сообщил актер и продюсер Дмитрий Ступка в Facebook.

"Полицейский с Рублевки, украинская версия??!!", - с юмором прокомментировал пост Ступки Антон Шихненко.

Напомним, в центре Харькова произошла авария при участии патрульного автомобиля – в полицейский Toyota Prius влетела легковушка, двое правоохранителей получили травмы.

Одесса полиция кино Porsche Panamera новости Одессы
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