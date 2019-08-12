В Харькове легковушка влетела в полицейский Prius: двое копов в больнице

Виновником был водитель, нарушивший правила движения / Фото полиции Харьковщины

В центре Харькова произошла авария при участии патрульного автомобиля – в полицейский Toyota Prius влетела легковушка, двое правоохранителей получили травмы.

ДТП произошло 11 августа около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе Харькова. Виновником был водитель, нарушивший правила движения, сообщает пресс-служба полиции области.

Известно, что во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места проишествия.

"Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 11 августа на проспекте Науки / Фото полиции Харьковщины

В авто патрульных врезался Daewoo Lanos / Фото полиции Харьковщины

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения - после осмотра врачами их отпустили домой.

Напомним, 12 августа на юге Одесской области произошла авария с летальным исходом. Возле села Струмок на автодороге Татарбунары — Вилково на бешеной скорости столкнулись три иномарки - Fiat, Toyota и Volkswagen. В результате аварии четыре человека погибли прямо на дороге.