Освобождал друга: "начальник полиции" напал с оружием на правоохранителей

Пенсионер МВД напал на полицейских / Нацполиция Киевской области

Правоохранители сопровождали задержанного в отделение полиции, когда на них напал мужчина с оружием. Отмечается, что инцидент произошел в городе Яготин.

"В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел человек с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Отмечается, что нападавший привел оружие в боевую готовность и потребовал отпустить задержанного, который совершил разбойное нападение. Бойцы корпуса оперативно-внезапной действия оперативно задержали мужчину и изъяли у него устройство для отстрела резиновыми пулями ПМР.

Нападавшим оказался 50-леьний пенсионер МВД. По данному факту открыто два уголовных дела: по части 1 статьи 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и по части 1 статьи 353 "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица".

Напомним, что ранее во Львове на военнослужащего Сыхивского районного военного комиссариата было совершено дерзкое нападение непосредственно во время вручения повестки призывнику.