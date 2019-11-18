Во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера

Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам.
Во Львове на военнослужащего Сыхивского районного военного комиссариата было совершено дерзкое нападение непосредственно во время вручения повестки призывнику.
"По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову", - сказано в сообщении пресс-службы Львовского областного военного комиссариата.
Отмечается, что после первой атаки сотрудник военкомата упал, а злоумышленник продолжили наносить ему ногами телесные повреждения. Военнослужащему удалось выйти на улицу, где в это время проезжал полицейский патруль. Увидев полицию, дебоширы скрылись в квартире, однако продолжали выкрикивать угрозы уже из окон.
Пострадавший обратился за помощью в больницу, а также написал заявление в правоохранительные органы.
Как ранее сообщалось, несчастный случай произошел в столичной психиатрической больницем имени Павлова - три пациентки больницы совершили побег.
Напомним, ранее в Днепропетровской области в железнодорожном транспорте мужчина, приговоренный к пожизненному заключению, напал на конвоиров.