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Во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера

18 ноября 2019, 21:19

Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам.

Друзья призывника избили офицера, который принес повестку / Фото: Facebook/Львовский областной военный комиссариат

Во Львове на военнослужащего Сыхивского районного военного комиссариата было совершено дерзкое нападение непосредственно во время вручения повестки призывнику.

"По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову", - сказано в сообщении пресс-службы Львовского областного военного комиссариата.

Отмечается, что после первой атаки сотрудник военкомата упал, а злоумышленник продолжили наносить ему ногами телесные повреждения. Военнослужащему удалось выйти на улицу, где в это время проезжал полицейский патруль. Увидев полицию, дебоширы скрылись в квартире, однако продолжали выкрикивать угрозы уже из окон.

Пострадавший обратился за помощью в больницу, а также написал заявление в правоохранительные органы.

Как ранее сообщалось, несчастный случай произошел в столичной психиатрической больницем имени Павлова - три пациентки больницы совершили побег.

Напомним, ранее  в Днепропетровской области в железнодорожном транспорте мужчина, приговоренный к пожизненному заключению, напал на конвоиров.

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