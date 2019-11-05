Дерзкий побег из психбольницы Павлова в Киеве: пациенты выпрыгнули из окна

Из психбольницы Павлова в Киеве сбежали пациенты / из открытых источников

Несчастный случай произошел в столичной психиатрической больницем имени Павлова, которая находится на Кирилловской, 103.

По информации, в ночь с 4 на 5 ноября три пациентки больницы совершили побег. В частности, две девушки в возрасте 15 лет и одна в возрасте 17 лет выпрыгнули из окна медучреждения.

К слову, прыжок из окна оказался неудачным для старшей из компании беглянок – 17-летняя пациентка пострадала и была в срочном порядке госпитализирована.

При этом две другие девушки смогли сбежать. Чуть позже копы узнали, что девушки направляются к своей тете. Для дальнейших разбирательств на месте работала следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются, передает Информатор.

Читайте также"Пи*дливый лудоман, на Абрамсе приеду": Бабченко объяснил, почему сбежал из УкраиныНапомним, ранее в Днепропетровской области в железнодорожном транспорте мужчина, приговоренный к пожизненному заключению, напал на конвоиров.

В результате нападения преступника боец Национальной гвардии получил ранение, которое несовместимо с жизнью, говорится на странице Центрального территориального Управления Нацгвардии в Facebook.

По его данным, злоумышленника везли по маршруту Днепр - Кривой Рог, и он напал на конвоиров, чтобы их обезоружить и сбежать.

В Нацгвардии добавили, что конвоиры предприняли смелые и решительные действия и обезвредили преступника.