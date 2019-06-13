Вытащила на себе 52 человека: стало известно о медсестре-героине пожара в одесской психбольнице

13 июня 2019, 13:44

Женщина, которая спасла десятки пациентов, работала в больнице 13 лет.

Медсестра по имени Юлия спасла из горящей больницы 52 человека / facebook/katherine.nozhevnikova

В сети рассказали о героическом подвиге медсестры Юлии Никиты, которая во время пожара в психбольнице в Одессе не растерялась, и спасла десятки пациентов.

55-летняя женщина до последнего пыталась спасти с горящего здания людей, на себе ей удалось вынести 52 человека, рассказала в Facebook Екатерина Ножевникова.

"Там почти все лежачие были - возраст… Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова. Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и кажется не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь это был путь к подвигу…", - отметила Ножевникова.

Юлия Никита, которая 13 лет работала в психбольнице, не сумела спастись, и 13 июня ее провели в последний путь.

Напомним, 10 июня в Одессе загорелась психиатрическая больница, в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек.

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Одесса пожар больница
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