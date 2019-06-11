Пожар в психбольнице Одессы: число жертв выросло, появилась реакция Зеленского

11 июня 2019, 09:29

Число жертв трагедии возросло.

Пожар в психбольнице Одессы: число жертв выросло, появилась реакция Зеленского
Пожар в психбольнице Одессы: число жертв выросло, появилась реакция Зеленского / dumskaya.net

Президент Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, где, по обновленным данным, погибли 6 человек (ранее сообщалось о четырех).

Созданием комиссии займется премьер-министр Владимир Гройсман.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – сообщил президент на своей странице в Twitter.

  • В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть жертвы dumskaya.net
  • В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть жертвы dumskaya.net
  • В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть жертвы dumskaya.net
  • В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть жертвы dumskaya.net

Напомним, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы.

Ранее под Киевом воспламенилась птицефабрика. Люди говорят, что сгорела живьем птица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Одесса жертвы пожар комиссия Владимир Зеленский психбольница
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:25
Доллару и евро в Украине натянули курсовой нос
10:25
Обнаженная и топлес: Мисс Вселенная стала самой сексуальной женщиной в 2019 году
10:05
"Сделаем все, чтобы итальянцы смотрели на нас с трибун": Валерий Петраков верит в Украину
09:59
Какую ошибку Порошенко повторяет Вакарчук
09:43
Политическая импотенция Медведчука и Бойко не вылечится поездкой в Москву мнение
09:29
Пожар в психбольнице Одессы: число жертв выросло, появилась реакция Зеленского Фото Видео
09:15
Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия: новый трейлер сериала Видео
08:56
"Судьбоносные": у Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум
08:40
Риск летального исхода: от чего может умереть Бари Алибасов
08:28
Как Вакарчук может повторить феноменальный успех Свободы мнение
08:27
Холодное сердце 2: дата выхода и первый постер мультфильма
08:02
Жара и дождь: синоптики уточнили, кому что досталось
07:44
Вкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецепт Фото
07:10
Участница 95 квартала поделилась пикантным фото
06:52
Украину ждут еще пять потерянных лет мнение
06:33
И Нибиру не понадобится: ученые вычислили самые популярные сценарии конца света
06:01
Названы знаки Зодиака, способные устроить "подлянку"
05:27
Слишком откровенно: Глюкоза без лифчика вывалила грудь на премии Муз-ТВ
04:55
В Сибири из вечной мерзлоты выкопали голову древнейшего волка с целым мозгом Фото
04:10
Медик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексом
03:07
"Намного старше": экстрасенс определил психологический возраст Зеленского
02:02
Чемпионка мира по фитнесу посоветовала, что стоит перестать есть
01:16
Эксперты рассказали, как превратить секс в позе "наездница" в пир плоти
00:32
Жена Позитива взбудоражила сеть пикантной позой: на фото просто жара
10 июня, понедельник
23:52
Украина - Люксембург - 1:0: Яремчук приносит победу Видео
23:52
Главные новости 10 июня: трагедия в Одессе, Зеленского позвали в суд и в Москве обиделись на Киев Фото Видео
23:35
Украина - Люксембург - 1:0: текстовая трансляция отборочного матча на Евро 2020, все подробности
23:34
"Фото могут шокировать": в одесской психбольнице вспыхнул пожар, есть жертвы Фото Видео
23:06
В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб, опубликованы фото и видео Фото Видео
22:31
"Критический уровень": у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение — СМИ
22:04
Врач рассказал об опасном онемении рук или ног
21:58
Филарет признался, что его заставили лечь в больницу
21:29
Бари Алибасов, вероятнее всего, никогда не сможет глотать — PR-директор
20:16
Российских спортсменок наградили под гимн СССР Видео
19:39
"Зеленский так шутит?": в России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе
19:36
Диетолог рассказала о пользе клубники
19:35
Одесский кинофестиваль 2019: даты проведения и особые гости
19:05
Журналистка сказала, куда Зеленский хочет переместить АП
19:00
Live Jazz Monday в Киеве: список концертов на июнь Видео
18:49
Близехонько: сегодня ночью можно будет воочию насладиться Юпитером
18:31
Зеленский отправит на покой 13 глав ОГА
18:10
Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе
18:05
Звезда светской хроники: разведенный глава Нафтогаза Коболев выгулял новую пассию Фото
17:56
Сериал Чернобыль вызвал интерес к возобновляемой энергии: эксперт рассказал, как не повторить катастрофу
17:50
"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фото
17:40
Перепись населения с помощью смартфона: в Кабмине предлагают отказаться от бумажного анкетирования
17:30
На концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена Видео
17:27
Роспуск Рады: Зеленского позвали в суд Видео
17:22
Известная украинская спортсменка собралась в политику
17:02
В Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купаться
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять