Пожар в психбольнице Одессы: число жертв выросло, появилась реакция Зеленского / dumskaya.net

Президент Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, где, по обновленным данным, погибли 6 человек (ранее сообщалось о четырех).

Созданием комиссии займется премьер-министр Владимир Гройсман.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – сообщил президент на своей странице в Twitter.

Напомним, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы.

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