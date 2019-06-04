"Птица горит живьем": под Киевом воспламенилась птицефабрика

Люди говорят, что сгорела живьем птица.
4 июня в Василькове Киевской области загорелась птицефабрика Ясенсвит.
По информации, загорелась кровля одного из зданий. Пожар начался в 11:30. Огонь к 13:00 охватил цех на площади 15 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Также стало известно, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь локализовали к 14:00.
Официальной информации о том, что именно сгорело, нет.
Но в комментариях к видео, которое в социальной сети Facebook разместил депутат Васильковского горсовета Николай Недилько, граждане утверждают, что птица горит живьем.
Отметим, к тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
Напомним, ранее в Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко.