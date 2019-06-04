"Птица горит живьем": под Киевом воспламенилась птицефабрика

В Василькове сгорела птицефабрика / ГСЧС

4 июня в Василькове Киевской области загорелась птицефабрика Ясенсвит.

По информации, загорелась кровля одного из зданий. Пожар начался в 11:30. Огонь к 13:00 охватил цех на площади 15 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Также стало известно, что пострадавших в результате пожара нет. Огонь локализовали к 14:00.

Официальной информации о том, что именно сгорело, нет.

Но в комментариях к видео, которое в социальной сети Facebook разместил депутат Васильковского горсовета Николай Недилько, граждане утверждают, что птица горит живьем.

Отметим, к тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее в Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко.