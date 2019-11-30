Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты

33-летняя жительница Львова Анна Гаврылив стала победительницей международного конкурса красоты Ms. Summer International 2019, который состоялся в городе Манила, на Филиппинах.

"Победа в конкурсе красоты — это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, а и обо всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений — не самые мудрые, королевами — не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца", - написала победительница в Facebook.

Анна добавила, что победила в конкурсе красоты благодаря силе духа и интеллекту и считает заблуждением расхожее мнение о конкурсах красоты "для фиф".

Читайте такжеМисс Украина Вселенная 2019: горячие фото победительницыДевушка решила воспользоваться победой и рассказать участникам конкурса и зрителям о туристической привлекательности Украины. Она представила свою родную страну богатой как на достопримечательности, культурное наследие, так и на красивую природу.

Победительница высказал слова благодарности многочисленной команде единомышленников, которые помогли ей одержать победу в престижном конкурсе.

К слову, главная цель конкурса Ms. Summer International — популяризация туристических мест, откуда приехали участницы. Титул победительницы достается той конкурсантке, которая лучше остальных представит свою Родину и активно продвигает социально-культурные кампании.

Как ранее сообщалось, победительница конкурса красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша, которая не сумела определенно ответить на вопрос, чей Крым, назвав его территорией "всех людей", резко высказалась о патриотизме.