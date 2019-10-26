"Травить и запугивать": Мисс Украина-2019 резко высказалась о вреде патриотизма

Маргарита Паша ответила на скандал, вызванный ее ответом на вопрос чем Крым / instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша, которая не сумела определенно ответить на вопрос, чей Крым, назвав его территорией "всех людей", резко высказалась о патриотизме.

На своей странице в Instagram в сториз красотка выложила скриншот новости о том, что она не ответила на вопрос о принадлежности Крыма и сопроводила его цитатой из интервью известного писателя, автора романа-антиутопии О дивный новый мир Олдоса Хаксли.

"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", – процитировала Мисс Украина.

Ранее Маргарита Паша угодила в языковой скандал.