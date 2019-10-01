"Язык не учат идиоты или оккупанты": Мисс Украина-2019 угодила в языковой скандал

Маргарита Паша / instagram.com/margoritapasha

Недавно выигравшая конкурс красоты Мисс Украина-2019 харьковчанка Маргарита Паша угодила в самую середину языкового скандала.

Некоторое время известная телеведущая Катя Осадчая опубликовала сториз в Instagram, в котором рассказала, что новый выпуск ее программы Светская жизнь не войдет интервью с Пашей. Поскольку та отказалась общаться на украинском.

В ответ девушка написала гневный пост в том же Instagram, в котором утверждала, что имеет право говорить на каком угодно языке, а всем, кого это не устраивает, предложила немедленно отписаться от ее странице.

Пост, по понятным причинам, вызвал бурю негодования.

"Котик, язык страны проживания не могут выучить две категории людей - идиоты или оккупанты. к какой из них принадлежите вы? Не могу представить чтобы мисс Франция или мисс Италия отказывалась говорить на языке своей родной страны, которую представляет на международном конкурсе", "Какое досадное самоубийство", "Когда-нибудь своей дерзостью захлебнешься. А то, что тебе трудно думать. То тебе не надо, тебе проще пресс качать. У тебя это получается лучше", - написали они.

После чего Паша оперативно выкатила новый - но уже на украинском. Девушка утверждала, что отказалась говорить с Осадчей только потому, что крайне устала и плохого себя чувствовала.

пыталась оправдаться и заверить, что владеет государственным языком и не хотела никого оскорбить.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", — оправдалась она.

Напомним, ранее, 12 сентября, 24-летняя Маргарита Паша выиграла конкурс Мисс Украина-2019 в Киеве.