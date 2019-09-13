Мисс Украина-2019 стала Маргарита Паша: соблазнительные фото

13 сентября 2019, 00:43

Девушка называет себя спортсменкой и филантропом.

  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha
  • Мисс Украина-2019 Фото: Instagram/margoritapasha

В Киеве во Дворце Украина 12 сентября состоялся финал известного конкурса красоты Мисс Украина-2019, на котором победительницей была выбрана 24-летняя Маргарита Паша.

Как сообщает 24 канал, в финале принимали участие 24 конкурсантки из самых различных регионов Украины.

В 2019 году состав жюри несколько изменился, следовательно, судейское кресло заняла телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.

В результате дискуссий и баталий победу одержала конкурсантка под номером 15, которая примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты в Китае.

Рост самой красивой девушки в Украине составляет 174 см. Маргарита Паша в 2018 году получила степень магистра по специальности менеджмент, но продолжила учиться и сейчас является студенткой Киевского института международных отношений.

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт - это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я - филантроп", - заявила Маргарита.

Стройная красотка призналась, что мечтала с детства стать победительницей Мисс Украина.

Напомним, 20-летняя уроженка Черновцов Ирина Николе вышла в финал конкурса Мисс Италия и заявила, что знает украинский язык.

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конкурс красоты Мисс Украина-2018 новости Украины
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