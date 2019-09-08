Финалистка конкурса Мисс Италия вспомнила украинский язык

Уроженка Черновцов в финале конкурса Мисс Италия / Фото: Molbuk.ua

20-летняя уроженка Черновцов Ирина Николе вышла в финал конкурса Мисс Италия и заявила, что знает украинский язык.

Как сообщает издание Молодой буковинец, мать девушки вместе с дочерью переехала в Италию 15 лет назад. Ирина считает себя итальянкой украинского происхождения.

Девушка шутит, что знает украинский на уровне шестиклассницы. Интервью украинскому изданию она давала все же на итальянском и с переводчиком. Ирина живет в городе Алта Валле Интеви, в провинции Комо, и учится в швейцарском университете на факультете экономики и менеджмента. У нее огромное количество увлечений: занимается карате (у нее коричневый пояс), плаванием, теннисом и лыжным спортом, а также играет на саксофоне и снимается в кино.

Читайте такжеМисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии"Я решила участвовать в конкурсе Мисс Италия потому, что моя мечта с детства — попасть в мир моды и телевидения", — говорит Ирина Николе.

Поддержали девушку и представители Украины. В частности, координатор оргкомитета Евромайдан Рим и глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире канала RAI UNO 6 сентября в 21.15. Ведущим конкурса будет известный итальянский актер Флавио Инсинна. Ирина Николе будет выступать под номером 52. Чтобы поддержать Ирину, необходимо проголосовать за нее, отправив число 52 на номер, указанный во время трансляции", — сообщил Городецкий.

Напомним, участница конкурса красоты Мисс Украина Марина Киосе оказалась в эпицентре скандала из-за нарушения правил из-за якобы увеличенной груди в результате пластической операции.