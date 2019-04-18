Миссис Украина-2019 выиграла невестка Поплавского

Алина Поплавская стала победительницей престижного конкурса / Фото: Facebook / Alina Poplavska

В Киеве прошел конкурс Миссис Украина-2019, победительницей которого стала Алина Поплавская, невестка народного певца и ректора Михаила Поплавского.

Ведущая программы Светская жизнь Катерина Осадчая опубликовала на странице в Instagram фото с победительницей и подтвердила, что она действительно является женой сына Поплавского.

Алина и Александр Поплавские вместе воспитывают 4-летнего сына Егора. Девушка закончила Киевский университет культуры и искусств по специальности гостинично-ресторанный бизнес, а также является кандидатом культурологическое наук.

/ Фото: Instagram/svitsketv

Теперь Поплавская готовится к международному конкурсу Миссис Вселенная.

К слову, в Миссис Украина за главную корону соревновались замужние девушки и молодые мамы.

Напомним, Веронику Дидусенко лишили короны Мисс Украина-2018, однако девушка с решением оргкомитета конкурса оказалась не согласна и отказываться от титула добровольно не собиралась.