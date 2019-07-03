Мисс Украина 2019: в первом испытании девушки возились в грязи и бегали

Мисс Украина 2019 / скриншот

С июля стартовали испытания конкурса красоты Мисс-Украина 2019, и в первый день 30 девушек прошли первое задание.

В велосипедках, шортах и спортивных костюмах девушки выполняли задания на физическую нагрузку.

В первом испытании 30 девушек должны были пробежать 4 км, подниматься по бревну через яму с грязью, плавать, и пройти дистанцию с бревном на плечах. Всего на их пути было 11 видов разных препятствий.

При этом в ролике показали, что они также выполняли групповые упражнения по гимнастике и атлетике.

Участницы конкурса в первом конкурсе помогали друг-другу и показали удивительную дружность. Кросс в 4 километра пробежали все, но результаты первого соревнования будут известны со временем.

Мисс Украина-2019 первое испытание в Киеве смотреть онлайн репортаж:

Конкурс красоты продлится 3 месяца, после чего среди 50 девушек, которых ежегодно выбирают для участия будут избраны 3 претендентки, которые примут участие в международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International.