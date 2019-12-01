Во Львове поймали гопника, без причин избивавшего женщин на улице

От рук злоумышленника пострадали две львовянки

Во Львове задержан 25-летний мужчина, который на улице без причины нападал на одиноких женщин, нанося им побои.

В частности, 30 ноября средь бела дня злоумышленник ударил женщину на пешеходном переходе на улице Коперника. Потерпевшая упала на проезжую часть, а нападавший пошел прочь.

В то же время неравнодушные граждане догнали злоумышленника, задержали его и передали правоохранителям. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП во Львовской области, его личность нападавшего была установлена — им оказался житель Жидачева.

Правоохранители подчеркнули, что в тот же день от его рук пострадала еще одна женщина. Обе пострадавшие, львовянки в возрасте 53 и 58 лет, обратились за медицинской помощью, пока врачи уточняют их диагнозы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится досудебное расследование.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

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