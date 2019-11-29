"Тебе – пи*да": в Харькове: подростки жестоко избили сверстницу из-за "крысятничества"

В Харькове группа подростков устроила жестокую расправу над своей сверстницей, которую обвинили в воровстве.

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как группа подростков избивает девочку, которую обвинили в краже денег.

Свои избиения подростки сопровождали угрозами и оскорблениями в адрес жертвы.

Как рассказал декан факультета киберполиции Вячеслав Марков в Facebook, сотрудниками Ювенальной полиции Украины уже установлены все участники инцидента.

Он также обратил внимание, что на своих фото одна из агрессивных подростков даже использует элементы формы одежды Национальной полиции.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости, а также ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ученица выпрыгнула из окна 173-й школы из-за травли.