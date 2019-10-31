Обзывали "обезьяной": названа причина, почему ученица выпрыгнула из окна школы в Киеве

Ангелина выпрыгнула из окна 173-й школы в Киеве / Facebook/katya.milicheva

Причиной, по которой ученица в Киеве выпрыгнула из окна 173-й школы, могла быть травля девочки из-за цвета кожи.

По словам мамы одного из учеников, выпрыгнувшая из окна Ангелина систематически подвергалась буллингу со стороны своих одноклассников. Девочка мулатка и, из-за цвета ее кожи, подростка в школе называли "обезьяной".

По словам родителей учеников, учителя были в курсе расистских оскорблений в адрес Ангелины однако никак не реагировали на ситуацию. Теперь же, по их мнению, администрация школы делает все возможное чтобы "не выносить сор из избы" и заявляет о проблемах в семье самой школьницы, пишет Информатор.

Версию о буллинге подтвердила тетя Ангелины Екатерина. Она рассказала, что девочку неоднократно оскорбляли на почве цвета ее кожи.

Читайте такжеВыпрыгнул с 13 этажа: в Китае украинский школьник не выдержал издевательств учителяПо ее словам, девочка не хотела ходить в школу и не раз говорила, что там ей не нравится, вот только, к сожалению для родных, подросток не объясняла, в чем именно дело. Тетя девочки говорит, что перед тем, как совершить столь ужасный поступок, Ангелина спросила своих одноклассников: "если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".

П ее данным, со всеми учениками седьмых классов уже "провели работу". Детям якобы сказали отвечать следователям, что Ангелина дружила со всем классом и никаких конфликтов внутри коллектива и случаев буллинга не было.

На данный момент Ангелина находится в Охматдете, ее состояние врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что пока рано делать какие-то прогнозы о выздоровлении.

Читайте такжеВ Киеве девочка-подросток выпрыгнула из 11-го этажа дома

Ранее сообщалось о том, что медики диагностировали у ребенка перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговую травму.