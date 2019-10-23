Упала на асфальт: в школе Киева произошел кошмарный случай с ученицей

Выпала из окна / ГУ НП в Киевской области

В киевской школе в среду, 23 октября, произошел жуткий случай. Из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка.

Издание Информатор сообщает, что инцидент произошел около 13:30 в школе №173.

По предварительным данным, ученица одного из седьмых классов школы разбежалась и выпрыгнула из окна самостоятельно. Эту информацию якобы подтверждают ученики и учительница параллельного класса.

Пострадавшая хоть и упала на асфальт, но осталась жива. На данный момент находится в больнице Охматдет под наблюдением медиков.

Из-за инцидента уроки не отменили. На месте происшествия работали правоохранители.

Напомним, что ране в Березовском районе Одесской области пять месяцев Сильва Саакян добивается наказания для подростков, которые изнасиловали ее 12-летнего сына.