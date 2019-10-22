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В Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника

22 октября 2019, 08:34

Мальчика изнасиловали, когда он возвращался из школы домой.

Мальчика изнасиловали, когда он возвращался из школы домой

В Березовском районе Одесской области пять месяцев Сильва Саакян добивается наказания для подростков, которые изнасиловали ее 12-летнего сына.

Мальчика изнасиловали, когда он возвращался из школы домой. Пострадавший обвиняет четырех учеников из своего же учебного заведения. Правоохранители начали расследование, но до сих пор - никаких результатов, сообщает ТСН.

Старшему из тех, на кого указал пострадавший, на тот момент было 15 лет. Правоохранители начали расследование. В одном из заброшенных домов полиция нашла использованные презервативы. Мать пострадавшего показала место, где старшие ученики истязали ребенка. Чтобы он не кричал и не сопротивлялся, ему затыкали рот и держали, чтобы не сбежал. При этом один и тот же презерватив использовали разные участники надругательства.

Обидчики учились со своей жертвой в одной школе, до этот издевались и били ребенка. У одного из подозреваемых в изнасиловании мать работает учителем в этой же школе. В школе отрицают факт изнасилования. В полиции говорят, что названные как участники преступления проходят по делу как свидетели, однако их статус может измениться, следователи ждут результатов экспертиз. Однако женщина уже не верит в справедливое расследование, поэтому обратилась к журналистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине мужчина надругался над падчерицей.

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