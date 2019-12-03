На Волыни убиты семь самок ланей

Лесоводы нашли убитыми самок ланей / УНИАН

В ночь на понедельник, 2 декабря, в Луцком районе Волынской области неизвестные убили семерых самок ланей.

Самки ланей убиты в вольере Воротновского лесничества, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Волыни.

В полиции добавили, что убитыми ланей в понедельник утром нашли лесоводы, которые приехали подкармливать животных.

По факту убийства животных начато производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса - незаконная охота. Злоумышленникам грозит штраф до 3 тысяч 400 грн, до 200 часов общественных работ или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее стало известно, что в конце ноября в городе Прилуки Черниговской области неизвестные жестоко расправились с псом - в пса несколько раз выстрелили из автомобиля, который он облаял.