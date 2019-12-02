"Облаял авто": на Черниговщине жестоко расправились с псом

В Прилуках из машины убили собаку, злоумышленников разыскивают.
В городе Прилуки Черниговской области из автомобиля несколько раз выстрелили в уличного пса, который облаял машину.
В собаку стреляли из окна двери, расположенной со стороны водителя, животное погибло на месте происшествия, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.
По данным ведомства, правоохранители узнали о жестоком убийстве пса в пятницу, 29 ноября, и ищут злоумышленников.
"…животное лаяло на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Автомобиль остановился, опустилось стекло на водительской двери, и оттуда несколько раз выстрелили…", - сообщили копам свидетели.
После убийства пса начато производство по ч. 1 ст. 299 - жестокое обращение с животными - Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, СМИ узнали, что в ноябре в Кривом Роге Днепропетровской области парень выбросил из окна дома собаку своего нового знакомого - стаффа по кличке Пуля. После падения животное погибло.