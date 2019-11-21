"Пуля погиб": в Кривом Роге стаффа вышвырнули из окна дома

Злоумышленник выбросил собаку из окна дома и скрылся, утверждает хозяин пса.
В среду, 20 ноября, в Кривом Роге Днепропетровской области из окна дома выбросили пса-стаффа по кличке Пуля, животное погибло.
Собаку вышвырнули на ул. Николая Свитальского из окна, расположенного на 4-м этаже дома, сообщает Первый городской со ссылкой на хозяина животного.
По словам собеседника, он на улице познакомился с молодым человеком, они разговорились, взяли алкоголь и пошли домой.
Хозяин пса утверждает, что у него дома молодчик начал брызгать водой в пса и получил замечание.
Мужчина добавил, что после замечания новый знакомый его ударил, Пуля отреагировал - цапнул парня, а тот, в свою очередь, вышвырнул животное на улицу и скрылся.
В паспорте стаффа говорится, что он родился в 2013-м.
Ранее сообщалось, что в Сумской области две студентки утопили в колодце котят. Одна из злоумышленниц чмокнула животное на прощание. За жестокое обращение с животными студентки могут сесть в тюрьму на восемь лет.