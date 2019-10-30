На Киевщине девушка родила в многоэтажке и вышвырнула ребенка из окна

На Киевщине девушка убила свою новорожденною дочь / kv.npu.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области 20-летняя девушка родила девочку в многоэтажке и вышвырнула новорожденною из окна квартиры.

Погибшую малышку возле дома нашла местная жительница, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

Правоохранители выяснили, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на седьмом этаже. Позже копы узнали, что девочку родила молодая девушка, у которой есть малолетняя дочь.

Злоумышленница находится в больнице. Начато производство по ст. 117 Уголовного кодекса - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Девушке грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина-пограничница во дворе дома родила дочь, не перевязала пуповину, а потом ударила ребенка по голове. После этого злоумышленница при помощи коллеги-сестры закопала еще живую малышку.