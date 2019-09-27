Смертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочь

Жуткая история, от который бы Тарас Бульба наверняка тронулся умом, произошла летом нынешнего года.
Во Львове сотрудница Госпогранслужбы с помощью сестры/коллеги убила своего новорожденного младенца.
Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Госбюро расследований на официальном сайте ведомства.
По версии следствия, в июле женщина-пограничница родила дочь во дворе дома. После она намеренно не стала перевязать младенцу пуповину и ударила ребенка по голове. Потом при помощи своей сестры, тоже пограничницы, закопала еще живую кроху рядом с домом.
Сейчас обе женщины задержаны. Им грозит тюремное заключение сроком от 10 летю
Напомним, ранее в Балтском районе Одесчины мать убила свою новорожденную и нежелательную дочь.