Смертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочь

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Во Львове сотрудница Госпогранслужбы с помощью сестры/коллеги убила своего новорожденного младенца.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Госбюро расследований на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, в июле женщина-пограничница родила дочь во дворе дома. После она намеренно не стала перевязать младенцу пуповину и ударила ребенка по голове. Потом при помощи своей сестры, тоже пограничницы, закопала еще живую кроху рядом с домом.

Сейчас обе женщины задержаны. Им грозит тюремное заключение сроком от 10 летю

Напомним, ранее в Балтском районе Одесчины мать убила свою новорожденную и нежелательную дочь.