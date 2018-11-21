Мужчина кастрировал и убил священника, изнасиловавшего в церкви его маленькую дочь

Окровавленный нож. Иллюстративное фото

Житель Южно-Африканской Республики отрезал гениталии и убил священнослужителя, изнасиловавшего его девятилетнюю дочь.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Согласно обнародованным данным, мужчина отрезал 66-летнему преподобному Масе Малгаса гениталии, а после притащил его в полицейский участок, где продолжил избивать даже после того, как тот умер от потери крови. Стражам правопорядка так и не удалось его остановить.

Во время суда выяснилось, что о произошедшем обвиняемому рассказала его жена. По ее словам, священнослужитель изнасиловал их дочь непосредственно в церкви.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Ему грозит многолетнее тюремное заключение, несмотря на то, что южноафриканская общественность и некоторые правоохранители активно сопереживают ему.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России мужчина отрезал себе пенис, якобы из-за "атак пришельцев".