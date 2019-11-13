"Бл*ди, хайпа захотели, истреблять надо": в Сумах студенткам, утопившим котят, светит 8 лет тюрьмы

Девушки утопили котят в колодце / скриншот facebook.com/dtpukr

Две студентки, которые утопили котят на Сумщине, могут сеть за решетку на 8 лет, сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

По информации, в Сеть попало видео, на котором девушки бросают котят в открытый колодец. Более того, видео на всеобщее обозрение выставила на своей странице в Instagram одна из участниц издевательства над безобидными животными.

К слову, заявление в полицию о произошедшем подала жительница города Сумы Наталья Сердюк.

"Мое сердце только что разорвалось на маленькие кусочки. От увиденного у меня просто шок !!!. У меня растет дочь, и я не хочу, чтобы она это видела и воспринимала как норму. Я обращаюсь к представителям правоохранительных органов, которые есть в интернет ресурсах. Ко всем, кто может помочь установлению порядка и справедливости. Это все, что удалось пока собрать, об этих злодейках", - высказалась Наталья Сердюк.

Добавим, что граждане города в соцсетях установили личности девушек, которые фигурируют на видео – это студентки училища строительства и дизайна Диана Клименко и Юлия Заика.

Отметим, на видео, которое разошлось по соцсетям, видно, как одна из девушек сначала целует котенка, а потом бросает его в колодец. Вторая девушка проделывает тоже самое со вторым котенком. Пользователи социальной сети назвали этот акт живодерства "Поцелуй смерти".

У девушек потребовали объяснения, зачем они совершили такое преступление, на что они ответили, что это родители сказали им избавиться от котят, а именно – убить. При этом в полиции студентки не смогли вразумительно объяснить, зачем они выбросили котят в колодец.

Видео вызвало настоящий резонанс.

"Для таких "мамаш" надо вводить закон о принудительной стерилизации. У них просто не должно быть права рожать и измываться над невинной детской душой. Такие б*яди потом своих новорожденных в колодец или мусорный бак бросают. Это нечисть, которую истреблять надо!!! Почему две девочки? Там ещё кто-то снимал вроде...", - оставила комментарий под видео некая Светик-Семицветик.

"Как страшно жить в этом мире, где ходят такие нелюди, которые могут убить невинных животных просто для забавы, как земля их носит, не понимаю. Утопила бы этих тварей сама, это не люди,а чудовища!!!! Казнить этих сволочей, хочу для них за издевательство над животными самого сурового наказания,чтобы они испытали на себе всю участь существ, которые ни в чем невиноваты сполна! Ненавижу. Лучше бы я этого не смотрела", - высказалась Елена Нановская.

К слову, в соцсетях до сих пор не утихает бурная дискуссия – уж больно зацепил многих этот ужасный поступок девушек. Теперь люди обсуждают возможную посадку в тюрьму "героинь" видео.

"Я всё же склонен к тому, чтобы не ломать жизнь. А вот дать лет 5 условно и обязать отработать года 2-3 в приемнике для питомцев было бы куда полезнее для общества", - высказался Виталий Куртов.

"Вы считаете, что смерть беззащитных можно оправдать? Не ломать жизнь? Днепропетровских маньяков вспомните, там с этого начиналось. Кидать в колодец и смотреть на смерть. Что у этих нелюдей внутри? И не важно, что оно женского пола", - ответил ему Тарас Соколов.

"Девочки хайпа захотели, а получат срок) Может там им мозги на место поставят", - высказался Максим Осовский.

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