"Кошачий кат": в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных

На столичном Подоле злоумышленник замучил десятки котов / Скриншот

В Подольском районе Киева орудует кошачий кат - злоумышленник выслеживает и жестоко убивает котов, он уже замучил десятки животных.

Живодер истреблял котов на Подоле в 2018 году и после небольшого перерыва снова начал их убивать, сообщает ТСН со ссылкой на данные волонтеров.

По словам активистов, они знают вероятные приметы ката и готовятся к патрулированию улиц.

Психологи предупредили, что кошачий кат может быть опасен не только для животных, но и для людей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как две девушки, по предварительным данным, - в Сумах, бросили в колодец живых котят. Одна из злоумышленниц "чмокнула" животное на прощание.