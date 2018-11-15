Брали "в добрые руки": на Киевщине псевдоволонтеры жестоко пытали и убивали животных

В селе Сезенков Барышевского района Киевской области задержаны муж с женой, которые жестоко мучили и убивали животных.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов, полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у владельцев их породистых собак и кошек на перепродажу, вместо этого с особой жестокостью их пытали и убивали. Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных", – говорится в сообщении пресс-службе полиции Киевской области.

В полиции уточнили, что погибших кошек и собак передадут ветеринарам для установления причин смерти. По факту случившегося следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 ("Жестокое издевательство над животными") Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве после убийства 150 собак зоозащитники избили местного чиновника прямо в мэрии.