"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице

Бездомных собак травили прямо на улице / фото: 24smi.org

В Хмельницком сотрудники коммунальных служб, вместо того, чтобы отлавливать и доставлять собак на стерилизацию, травили бродячих животных колбасой с ядом.

Соответствующие кадры были зафиксированы камерой наблюдения. Причем с похожими симптомами в ветлечебницу за пять лет привозили минимум две сотни собак, треть из них не спасли.

"Мы этих догхантеров искали пять лет, мы ходили по морозу ночами на улице, а они оказались ближе всего", - рассказала председатель общественной организации "Спаси жизнь" Елена Голубничая.

"Собаки были доставлены в крайне тяжелом состоянии, одна собака в состоянии агонии", - подчеркнул главный врач Хмельницкой ветлечебницы Кирилл Чумаков.

По словам главы коммунального предприятия "Спецкоммунтранс" Александра Зимина, на видео действительно были зафиксированы его работники – а именно, руководитель бригады отлова и его подчиненный. Он сообщил, что оскандалившиеся сотрудники уже уволились по собственному желанию.

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В полиции уже начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Там ждут результатов экспертизы, после которых будут решать, предоставлять ли коммунальщикам статус подозреваемых.

В свою очередь Голубничая подчеркнула, что уволившиеся сотрудники "Спецкоммунтранса" были лишь исполнителями, поэтому настаивает на необходимости поиска заказчиков.

"У них есть заказчик, возможно, какой-то чиновник, который заказал убийство животных. Я не думаю, что в свое рабочее время эта бригада на рабочем авто по своей инициативе травила животных", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве после убийства 150 собак зоозащитники избили местного чиновника прямо в мэрии.