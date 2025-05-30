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София Ротару вышла на связь по особому поводу - детали

Элина Чигис
30 мая 2025, 13:12
268
Соня Евдокименко принимает поздравления.
Соня Евдокименко, София Ротару, Анатолий Евдокименко
Соня Евдокименко - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • София Ротару обратилась к внучке
  • Какая причина

Украинская известная певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, поздравила свою внучку Соню с днем рождения.

На своей странице в Instagram Ротару опубликовала снимок внучки и оставила лаконичную подпись в честь 24-летия Сони.

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"С днем рождения", - отметила артистка.

София Ротару поздравила внучку
София Ротару поздравила внучку / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Также Соню поздравили и родители Руслан и Светлана, они нежно обратились к красавице-дочери.

"Доченька, с днем рождения! Пусть с тобой навсегда остаются доброта, ум, красота и благородный юности блеск. В глазах пусть сияет радости гордый огонь", - отметили родители модели.

Соня Евдокименко празднует день рождения
Соня Евдокименко празднует день рождения / фото: скрин instagram.com, Светлана Евдокименко

Напомним, Соня Евдокименко живет за границей, где строит карьеру модели, инфлюенсера и бизнесвумен.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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