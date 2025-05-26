София Ротару показала Киев и сделала заявление - детали

Кратко:
- София Ротару поздравила украинцев
- Что она написала
Украинская известная певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, редко выходи на связь с поклонниками.
На своей странице в соцсетях Ротару решила поздравить с Днем Киева и сделала соответствующую публикацию.
На снимке, который она показала, виднеется памятник Богдану Хмельницкому, также певица оставила короткую подпись.
"С Днем Киева", - написала София Ротару.
Сын артистки – Руслан Евдокименко - также обратился к подписчикам, он опубликовал кадр каштанового листья, которое лежит на фоне обломков, как напоминание о войне.
"Киев, с твоим Днем", - отметил Евдокименко.
Напомним, София Ротару не выступает с начала полномасштабной войны в Украине и ходили слухи, что она живет за границей, но Аурика Ротару рассказала, что певица находится в Киеве.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.
Вас может заинтересовать:
- "Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна
- "Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью
- "Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред