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Под Киевом депутат погорел на пьяной езде: копы наказали

5 декабря 2019, 03:32

Из машины, за рулем которой был депутат, шел запах алкоголя, однако политик не захотел проходить тест на опьянение.

Под Киевом копы наказали депутата за пьяную езду - Новости Киева
В Обухове копы наказали депутата за пьяную езду / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, городе Обухов (находится под Киевом) сотрудники полиции остановили мужчину, который за рулем авто на перекрестке создал аварийную ситуацию.

За рулем был депутат райсовета, а из машины шел запах алкоголя, сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевщины.

Копы предложили политику при свидетелях пройти тест на алкоголь, однако он отказался. Правоохранители наказали депутата за пьяную езду.

Полицейские составили на депутата протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного или другого опьянения.

Злоумышленнику грозит штраф и лишение права управлять авто на протяжении года. 

Под Киевом копы наказали депутата за пьяную езду - Новости Киева
В Обухове копы наказали депутата за пьяную езду / kv.npu.gov.ua

Напомним, в сентябре в Чернигове депутат местного горсовета на легковушке на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавший скончался в больнице, а депутата задержали.

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