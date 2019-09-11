Депутат сбил пешехода в Чернигове: появился трагический факт

Виновник ДТП в Чернигове задержан, сообщили в полиции.
Пешеход, которого в Чернигове на автомобиле на пешеходном переходе сбил депутат местного горсовета, умер в больнице.
Депутат задержан, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.
По данным ведомства, во время совершения ДТП депутат был трезв.
"Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался", - отметили в полиции.
Напомним, вечером 10 сентября в Чернигове депутат местного горсовета на легковом автомобиле на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. СМИ писали, что виновник аварии - Ярослав Ковтун.