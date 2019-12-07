"Такси смяло в лепешку": в Николаеве произошло смертельное ДТП

В Николаеве столкнулись Lexus и такси, погибли два человека / mk.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 7 декабря, в Ингульском районе Николаева столкнулись два автомобиля - Lexus и такси Daewoo Lanos, погибли водитель и пассажир последней машины.

Авария произошла по адресу Богоявленский проспект, 8, водитель и пассажир Lanos пострадали и попали в медучреждение, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

Водитель авто Lexus не справился с управлением - машину занесло, она резко изменила траекторию движения, выехала на встречку и врезалась в Lanos, пишет Novosti N.

Издание отметило, что после мощного удара Daewoo "буквально смяло в лепешку".

В полиции добавили, что за рулем авто Lexus был 21-летний водитель, а Daewoo управлял 36-летний таксист.

По факту ДТП начато производство по ч. 3. ст. 286 Уголовного кодекса - нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Ранее сообщалось, что 3 декабря под Киевом - в Буче - столкнулись авто Porsche и местное маршрутное такси. В результате ДТП погибли пассажиры маршрутки. СМИ писали, что маршрутка задавила пассажиров.