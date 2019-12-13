"Море превратилось в клоаку": в Сети рассказали об инциденте в Керчи

У берегов Керчи на поверхности моря появилась нефтяная пленка, сообщает блогер / УНИАН

В захваченном Россией Крыму случилось чрезвычайное происшествие - у берегов города Керчь испортилось море.

У Керчи море стало клоакой с нефтепродуктами, сообщает в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

По данным блогера, местные жители города жалуются, что на поверхности воды появилась нефтяная пленка и есть запах бензина.

"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами…", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на территории Симферопольского района канализационные стоки стекают прямо по улицам населенных пунктов. Журналисты узнали, что больше всего от нечистот страдают жители села Кленовка.