"Море превратилось в клоаку": в Сети рассказали об инциденте в Керчи

Керчане жалуются, что у моря появился запах бензина, утверждает блогер.
В захваченном Россией Крыму случилось чрезвычайное происшествие - у берегов города Керчь испортилось море.
У Керчи море стало клоакой с нефтепродуктами, сообщает в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
По данным блогера, местные жители города жалуются, что на поверхности воды появилась нефтяная пленка и есть запах бензина.
"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами…", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму на территории Симферопольского района канализационные стоки стекают прямо по улицам населенных пунктов. Журналисты узнали, что больше всего от нечистот страдают жители села Кленовка.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.