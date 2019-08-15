"Фекалии стекают в Салгир": В Крыму поселки утопают в нечистотах

Крым страдает от нечистот / Фото: Крым.Реалии

В Симферопольском районе аннексированного Крыма канализационные стоки стекают непосредственно по улицам населенных пунктов.

Как сообщает Крым.Реалии, наиболее страдают от нечистот жители села Кленовка.

Пророссийская власть заявляет, что жители не могут собрать средства для приведения в порядок системы канализации.

Критическая ситуация сложилась также в Добровской долине. Местные жители жалуются, что очистные и насосные сооружения давно не функционируют.

"Участки частных секторов утопают в фекалиях. И я скажу большее: эти фекалии стекают в Салгир, которая впадает в Симферопольское водохранилище, и весь Симферополь ее пьет. Там не то, что запах, там нереально уже ходить", - рассказывает жительница села Доброе Вероника Зимирова.

Крымчане жалуются, поскольку "это невозможно, когда со всех сторон на тебя текут фекалии".

Пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов конструктивно решить проблему отказывается. Однако он дал поручение своим подчиненным разобраться в ситуации и обещал позже посетить регион.

Проблема нечистот существовала в этой части полуострова и до аннексии, впрочем, за пять лет ее так и не решили.

Напомним, накануне постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной относительно пропуска на полуостров вод реки Днепр.

Кроме того, в Госдуме предложили Украине "взаимовыгодный" договор относительно возобновления поставок воды в Крым.

Позже постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич прокомментировал ситуацию вокруг призывов о возобновлении поставок Украиной днепровской воды на аннексированный полуостров.