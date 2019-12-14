"Не хотел делать уроки": в Николаеве школьник покончил с собой

В Николаеве школьник мог покончить с собой, поскольку не хотел делать уроки, выяснили журналисты / УНИАН

В пятницу, 13 декабря, в Корабельном районе Николаева 11-летний школьник выбросился из окна, расположенного на девятом этаже дома, возможная причина такого поступка - нежелание делать уроки.

Ребенок выбросился из окна дома, расположенного по ул. Айвазовского, получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию, однако примерно через час он скончался, сообщает Новости-N со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника издания, во время первичного опроса родителей прозвучало предположение, что школьник покончил с собой из-за нежелания делать домашнее задание - из-за этого в семье был конфликт.

Начато производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства.

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