Трагедия в Киеве: подросток выпрыгнул с девятого этажа из-за плохой оценки

В Киеве в ночь на 5 июня 14-летний подросток покончил с собой, выпрыгнув с 9-го этажа.

Трагедия произошла на проспекте Лобановского, тело несчастного ребенка обнаружили случайные прохожие сообщают "Факты".

По предварительной версии следствия, 14-летний мальчик, скорее всего, покончил с собой из-за плохой оценки.

"Накануне в школе вывесили результаты экзаменов. И так получилось, что у парня была самая низкая оценка по математике среди одноклассников - пятерка по 12-балльной системе", — говорит начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Киева Оксана Поплавская.

По ее словам, учителя характеризуют этого подростка только положительно. Мальчик не был отличником, но ответственно относился к учебе.

Как рассказал полиции отец подростка, живущий отдельно, его сын вечером вел себя как обычно. Ничего не предвещало беды.

"В момент самоубийства мама мальчика находилась в другой комнате. Школьник выпрыгнул из окна девятого этажа. О том, что случилась несчастье, женщине сказали соседи, когда прохожие обнаружили под подъездом тело подростка", — сказала Поплавская.

С мамой мальчика полиции пока пообщаться не удалось, так как сейчас женщина находится в сложном психологическом состоянии.

По словам правоохранителей, погибший подросток не был участником так называемых групп смерти.

Напомним, ранее на Житомирщине в закрытой квартире нашли тела подростков.