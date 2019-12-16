В Харькове Lanos убил двух пешеходов

В Харькове легковушка на переходе наехала на пешеходов, две жертвы / hk.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 16 декабря, в Харькове автомобиль Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил двух пешеходов, один пострадавший умер на месте происшествия, а еще один - в больнице.

Смертельная авария произошла на ул. Клочковской около 01:30, за рулем легковушки был 55-летний мужчина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли двое 39-летних мужчин.

"...В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что 13 декабря у поселка Березна Черниговской области не разминулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В аварии погибли три человека, а еще три человека - пострадали.